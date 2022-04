Alexandre EXTRA

Maîtrise d'œuvre / Agencement, aménagement intérieur de locaux commerciaux (Restaurants, Magasin de prêt-à-porter, etc...) en tout corps d'états.



Réalisation des différentes tâches de Bureau d'études :



ETUDE TECHNIQUE :

- Contact client et décryptage de sa demande

- Esquisses et plans d'avant projet

- Création de concept

- Dossier de demandes administratives (Demandes préalables, Autorisations de travaux, etc)





CONSULTATION D'ENTREPRISES SOUS-TRAITANTES :

- Contact entreprises sous-traitantes

- Plans de consultations (tout corps d'état)

- Dossier de consultations (pièces écrites : CCAP, CCTP, Descriptifs quantitatifs, Planning prévisionnel)



Mes compétences :

Architecture

Bâtiment

Bureau d'études

Contractant Général

Maitrise d'oeuvre

Second oeuvre

TCE