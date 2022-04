Scénariste et réalisateur avant d’être producteur, c’est avec un même regard et une même passion pour l’image que j’aborde chaque projet de film. J'ai créé la société "Les Films Alexandre Eymery" fin 2005 pour donner un cadre juridique et financier à mes ambitions artistiques. Depuis, j'ai produit plusieurs documentaires, ainsi qu'un long métrage pour le cinéma. J'effectue également des prestations audiovisuelles pour les entreprises, les institutions, le monde du spectacle.



Dernièrement, j'ai mis en œuvre un double projet de film constitué d’une fiction et d’une série documentaire autour d’un ancien moulin du Berry ; un ensemble de programmes associant deux genres cinématographiques pour conter l’histoire de notre société de façon ludique. Je recherche dans ce cadre des partenariats et des collaborateurs.



www.ey-films.fr/blog/un-moulin-et-un-projet-de-films-entre-histoire-et-legende/



Mes compétences :

Audiovisuel

Cinéma

Mise en scène

Réalisation audiovisuelle

Production audiovisuelle

Prise de son

Prise de vues