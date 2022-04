Alexandre EYNARD

Formateur et consultant auprès des collectivités, je suis à la recherche d'organismes qualifiés pour élargir le champ de mes compétences. Actuellement, je réalise des audits ciblés dans le cadre d'une démarche qualité auprès des collectivités souhaitant améliorer leur offre périscolaire. Je forme également les agents et mon atout est la capacité à optimiser leurs compétences et à développer leur confiance en eux



Mes compétences :

Bénévolat

Culture

Enseignement

Formation

Relations publiques

Spectacle

Spectacle vivant

Théâtre

vie associative