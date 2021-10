Nathalie LANDRIEU

Professionnelle du secteur culturel depuis une vingtaine d'années, spécialisée dans le spectacle vivant (théâtre, danse et musique, en particulier) mais aussi amatrice d'arts plastiques, j'ai eu la chance d'occuper des postes très divers touchant à la production, à la diffusion et à l'accueil de spectacles ou de manifestations artistiques, ainsi qu'à la communication et aux relations publiques.

J'ai une expérience d'encadrement dans ces domaines ainsi que de programmation (repérage et mise en place de résidences d'artistes).

Aussi suis-je souvent en charge des partenariats associatifs, scolaires et universitaires et des ateliers pédagogiques.

J'ai également assumé des fonctions de conseil/accompagnement dans les arts de la scène en France et à l'étranger.

Avec l'expérience accumulée, mon profil correspond aujourd'hui à celui d'un secrétaire général, d'un coordinateur (événements et équipe) ou bien encore d'un responsable communication et relations publiques au sein d'un théâtre, d'un festival ou de toute autre structure culturelle ou socio-culturelle. Il pourrait également répondre à celui de conseiller spectacle vivant dans une collectivité territoriale ou tout autre organisme à caractère culturel.



Mes compétences :

Danse

Programmation

Spectacle vivant

Communication

Coordination

Musique

Art

Relations Publiques

Production

Théâtre

Culture