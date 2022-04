Alexandre FARION

Ingénieur agro Paris Tech de 38 ans, avec 14 ans d'expériences professionnelles réussies à l'international : Pays-Bas, Pologne et République Tchèque.



Je parle couramment 5 langues étrangère : Anglais, Hollandais, Tchèque, Slovaque et Polonais, et comprend assez bien l'allemand.



Expérience de commercial, puis responsable commercial et de management de centre de profit.



Dalkia Term : leader de la performance énergétique des réseaux de chaleur des villes de province en Pologne



Mes compétences :

Business

Commercial

Economie

Économie d'énergie

Energie

Environnement

Management

Marketing

Outsourcing