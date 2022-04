Alexandre FAUQUÉ

Un Bac S en poche, je me suis rapidement tourné vers une formation qui m'ouvrait divers horizons. En effet, les mathématiques, les Statistiques, l'informatique, la gestion de projet et la gestion de production ont été les maitres mots durant mon cursus.



Je possède aujourd'hui des compétences en management de projet, Gestion de production, Informatique et en Qualité.



J'ai opté pour le choix de la polyvalence et de la découverte avec ce métier de consultant au sein d'une société en pleine expansion où les projets ambitieux ne manquent pas. Cela me permet de diversifier mes expériences, que ce soit le secteur ou bien l'activité.



Mes compétences :

Aéronautique

Consultant

Gestion de production

Management

Management projet

Production

Gestion de la production