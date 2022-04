Je m'appelle Alexandre Fockeu, je suis issu d'une formation dans le transport. Je suis actuellement le co-gérant de "Need For Style", une nouvelle entreprise spécialisée dans le nettoyage et la préparation esthétique de véhicules légers.



"Need For Style" est un mélange de différentes idées mises en application afin de pouvoir vous proposer un service de lavage et de préparation esthétique de véhicules qui soit de qualité mais aussi très bon marché.



Notre garage peut ainsi vous proposer tous les types de nettoyages comme le soin des sièges en tissu ou en cuir, le lavage et l'entretien des plastiques, de la carrosserie, des contours de portes, du moteur...



Kévin Tanchon et moi-même souhaitons élargir ces idées déjà mises en place en développant la préparation des véhicules pour les grandes occasions. Nous proposons ainsi le polish des carrosseries et la rénovation d’optiques de phares. Nous allons bientôt pouvoir vous proposer les films de teinte pour une protection longue durée. Une boutique de vente de produits d'entretien sera également mise à disposition pour nos clients.



Notre fournisseur, éco-responsable, nous permet aujourd'hui de répondre facilement aux différentes problématiques écologiques actuelles mais aussi de faire preuve d'un maximum de professionnalisme auprès de nos clients.