Animation des ventes et développement du secteur sols souples sur la Savoie,Haute-Savoie et Isère

Suivi d'un portefeuille existant et développement de celui-ci

Prescription, chiffrage et suivi des chantiers



Mes compétences :

Vente

Relationnel

Négociation

Sols PVC / parquets/ moquettes

Carrelage