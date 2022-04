J'ai occupé au cours des 15 dernières années des postes de responsabilité en Asie, en Europe et en Amérique du Sud au sein des groupes L’Oréal, LVMH et Sisley. J´ai également mené de nombreuses missions de conseil auprès de groupes Internationaux dans le cadre de leur développement sur les marchés Export, Travel Retail.



Trilingue Français, Portugais et Anglais et de nationalité française, je me tiens à votre entière disposition pour de plus amples informations.





Bien cordialement.



Alexandre Flak



Mes compétences :

Gestion commerciale

Contrat international

Négociation commerciale

Commerce international

Contrat commercial

Droit des contrats

Développement des compétences

Comité d'entreprise

Accompagnement commercial

Conseil RH

Stratégie de communication

Accompagnement de dirigeants

Stratégie d'entreprise

Business development

Développement commercial

Développement produit

Management des ventes

Trade marketing

Marketing produit

Marketing opérationnel

Stratégie

Stratégie digitale

Marketing