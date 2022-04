Alexandre FOMBONNE

Mail: afombonne@hotmail.fr



Acquisitions & Programmation

Distribution / Vente de droits

Production / Développement : Promouvoir et établir les dossiers de demande de financement tv et cinéma

Accueil des projets, fiches de lecture et comptes rendus / réunions éditoriales

Consulting, Etudes & Veille

Rédaction de contrats



J'ai suivi une formation juridique classique jusqu'à un Master II Pro (couplé à un DU) spécialisé en Droit des Médias à l'Université Lyon III.



J'ai parallèlement développé des compétences techniques et artistiques (écriture, analyse filmique, réalisation, montage.)



Après un stage en programmation & acquisitions au sein de TF6/Série Club et un CDD chez Disney Media Distribution au Développement des Ventes, j'ai rejoins la chaîne Direct 8 en tant que Chargé de Programmation puis la société Free Dolphin Entertainment spécialisée dans les téléfilms.



Mes atouts sont la connaissance transverse du marché & des contenus, ma réactivité et mon intuition..



Mes compétences :

Production audiovisuelle

Juriste

Droit

Réalisateur

Cinéma

Scénario

Prospection

Programmation

Acquisition