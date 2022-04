Alexandre FRANCOIS

Présent dans le secteur bancaire depuis maintenant 4 ans et demi, j'ai pu acquérir les compétences et l'esprit d'analyse nécessaires à l'exercice de mon métier de Chargé des relations clientèle.



J'évolue depuis maintenant 1 an sur le poste de conseiller de clientèle particuliers où je commercialise la gamme de contrats d'assurances IARD : Automobile, Habitation mais aussi la Prévoyance.

Et ce, sur le centre de relations clientèle du CMNE.



Je m'investis complètement dans tout ce que j'entreprends et fais preuve de persévérance, ce qui me permet d'accomplir les objectifs fixés.



Je souhaite donc évoluer maintenant au sein d'un réseau d'agences en face à face avec le client / sociétaire.



Mes compétences :

Vente

Conseil

Assurance

Banque

Informatique

Finance