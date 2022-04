Alexandre FUNK

La gestion de bases est une activité support, souvent à la croisée de différents services de l'entreprise (achats, logistique, marketing, magasin...) aux besoins distincts.



Au delà de la technicité que cela requiert, je me distingue dans mon désir profond d'identifier les besoins réels des personnes que je supporte afin d'y répondre au mieux. Mon approche à la fois technique et relationnelle permet à la fois d'atteindre les objectifs BDD (qualité d'information, délais) mais aussi de valoriser mon service au sein de l'entreprise et donc d’accroître la relation de confiance et la synergie utile à la bonne marche d'une organisation.



Dans cette optique, l'accumulation d'expérience est nécessaire car elle permet d'avoir un panel de solutions de plus en plus large à proposer: tel est mon objectif.



Mes compétences :

Rédaction

Communication

Analyse de données

Bases de données

Rigueur