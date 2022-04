Autonome, rigoureux et très impliqué, j’ai un goût certain pour la performance. Je sais faire preuve de beaucoup de pragmatisme ainsi que d’une forte adaptabilité afin de proposer des solutions en adéquation avec les besoins des marchés dont j’ai la responsabilité, dans le respect des budgets et des échéances.



Mes compétences :

Marketing

Trade

Category management

Chef de produit