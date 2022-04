Alexandre GAUD

Travaille depuis 2003 dans le conseil et la prestation de service en tant que

* responsable d'activité

* responsable de compte

* direction de projets (de qqes K€ à plus de 3M€ par an) domaine Energie, Automobile, Aéronautique, Défense



Intervention dans différents secteurs :

* Produits : Automobile (Business Developpement, gestion centre de profit et gestion d'équipes), Hélicoptères (AH), Défense (DCNS)

* Process : Energie et Nucléaire (responsable d'agence, client CEA, AREVA, IRSN, EDF, SPIE, ...)

* Informatique (informatique de gestion, informatique industrielle, BI, ERP, ...)



Compétences

- Direction de projet (étude - réalisation - maintenance)

- Conseil en organisation, pilotage de projet de transformation,

- Management d'équipe

- Commerce (prospection, réponses aux appels d'offres, négociation, gestion d'activité commerciale, etc.)

- Achats

- Recrutement et formation

- Knowledge Management

- Planification



Mes compétences :

Management

Gestion centre de profit

Commerce

Nucléaire

Négociation

Account manager

Transport

Sales

Gestion de projet

Gestion d'affaire