Thierry REGIS

Diplômé d’une école d’ingénieur britannique, j’occupe actuellement un poste de responsable supervision dans un important groupe Français.

Pour ce poste j’ai déployé et maintenu la solution de supervision sous Zabbix.



Les résultats de ce déploiement ont permis d’avoir un parc de 3000 serveurs, équipements réseaux , BDD, JVM et autres composants sous surveillances.



Mes principales fonctions étaient les suivantes :



• Maintien opérationnel de l'architecture de supervision et de sa haute disponibilité.

• Monitoring et performances (plus de 200 000 Mesures régulières).

• Déploiement de supervision technique et métiers..

• Construction du référentiel des composants et cartographie physique et logique des prestations.

• Interfaçage avec l'outil de gestion d'incident (HP Service Manager)

• Développement des différents rapports liés à la production informatique ( Incidents , problèmes , SLA, capacity planning, reporting métiers)

• Développement de bench de charge, analyse, rapport et plan d'action.

• Définition et mise en service du processus ITIL de gestion des incidents et gestion des problèmes.

• Maîtrise des coûts pilotage, et automatisation des routages d'incidents vers les niveaux 1,2,3.

• Présentation interne et clientèle de la solution de surveillance et des différents rapports de production.



Mes compétences :

Zabbix

Linux

Script Shell

JVM

JMeter

Supervision de réseau

Windows server

Script bach

PHP

SVN

PostgreSQL

SQL Server

Oracle

Apache Tomcat

Itil v3

Scripting

Alfresco ECM

Apache

Shell

Monitoring

Production

ITIL