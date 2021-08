Morgan TREVILY

Expert en conception de solutions et vendeur enthousiaste, le business development est pour moi une vocation.

Avec plus de 14 ans de projets innovants et un tempérament très créatif, je suis toujours à la recherche de nouvelles opportunités business, de nouveaux marchés ou du partenaire qui fera la différence.



Extrêmement motivé je recherche dès à présent un poste en relation avec le développement/conception doffres dans un contexte international.



La perspective dun poste aux Etats-Unis ou au Brésil serait pour moi un facteur de motivation important.