Sylvain TREVILLY

Après 5 ans dans différents types d’agences à travailler pour des grands comptes tel que le Groupe MHD (Baileys, Smirnoff…), St Mamet, Coca-Cola, Avenance, Unilever, Quick, je décide de me lancer à mon tour et crée COM’IN STUDIO en octobre 2009.



Studio de création et conseil en communication, COM’IN STUDIO apporte à ses clients une expertise et un service personnalisé pour la réalisation de leurs projets imprimés et/ou web.



• Promotion des ventes

• Packaging

• Multimédia

• Décoration (via stickers ou autres supports rigides).



Mes compétences :

Graphisme

Montage vidéo

Prises de vues vidéo