Alexandre GAY

Bonjour,



Je suis en charge de developper le SUD OUEST (25 dep) dans differents reseaux de distributions, en passant par differents corps de metiers.

Expert en textile sur les collections, le permanent, homme, femme, enfant, bébé, sur les gammes suivantes WORKWEAR (actuellement) SPORTWEAR, LAYETTE ET NURSERIE et proposant les solutions pérennes pour l ensemble des distributeurs actifs et en chasse, de surcroit je mets un point d honneur au suivi quanti/quali toute l'année.

Mes atouts:

- le management

- compte clef regional

- chef de secteur autonome



Mail: gayalexandre@yahoo.fr

0621999010



Mes compétences :

curieux

A l ecoute

Structuré

Exigeant

Loyal

Volontaire

Aventurier

Integre

Autonome

Adaptabilité