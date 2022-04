Alexandre GEA

Ingénieur en électronique de formation( ESEO),

Passionné par l'électronique et la mécanique, spécialiste mécatronique

Management secteur Aéronautique nucléaire

Manager d'équipe (50+ personnes)

+20 ans d'expérience en conception pour l'aéronautique

Anglais et Espagnol courants



Durant toute ma carrière, j'ai bâti une solide expérience aéronautique, aussi bien sur le coté gestion technique que gestion de production. Gérer des budgets et assurer le CA, la marge et la rentabilité tout en maintenant une grande confiance et satisfaction client sont mon quotidien.

Durant les 4 dernières années, j’ai souhaité développer mon profil afin d’intégrer la connaissance de l’industrie et du management. Ces aspects sont impératifs au développement de carrière pour un cadre dirigeant et pour réussir ce challenge, j’ai obtenu le MBA de La Sorbonne Business School. Ce MBA couvre les aspects Management, Stratégie, Finance d’entreprise, Management de la chaine Logistique…



Mes compétences :

Mécanique

Nucléaire

Calculateurs embarqués

Aéronautique

Gestion de la production

Lean

Lean supply chain