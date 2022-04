Alexandre GERMANI

Anglais courant expérience internationale zone Océanie.

Négociation, suivi et gestion de contrats.

Développement de portefeuilles clients grands comptes.

Animation et encadrement d’équipes techniques et commerciales.



Sens des responsabilités et de l’organisation, capacités à manager







Expérience Professionnelle



2007 /2011 : Directeur d'Agence BNP Paribas (Paris)

6 collaborateurs

2011 / 2013 : Directeur d'Agence BNP Paribas, (Ales)

9 collaborateurs

2013 : Charge d'Affaires Professionnels BNP Paribas (Nîmes)



Management:



- Pilotage de l'activité en respectant les orientations stratégiques (réalisation de diagnostics, de plans d'action, de tableaux de suivi des objectifs et de reporting)

- Organisation des tâches (répartition, quantification et gestion des polyvalences)

- Animation d'Equipe (communication et partage de valeurs communes, gestion de réunions)

- Gestion des Ressources Humaines (donner envie, motiver, développer les potentiels et piloter la performance)



Développement Commercial:



- Développer l'esprit de conquête de nouveaux clients(favoriser la recommandation, mener une politique « Jeunes » agressive, organiser des actions commerciales innovantes)

- Asseoir un relationnel client de qualité dans la gestion des portefeuilles existants

- Gérer un portefeuille de clients Haut de Gamme.



Analyse et expertise Financière:



- Analyse de dossiers de financement particuliers et professionnels

- Accompagnement des Chargés Professionnels



Gestion du Risque:



- Accompagnement en recouvrement amiable de clients Professionnels en difficulté (gestion de plans d'apurement, réalisation de crédits de consolidation)

- Pilotage des ratios risque d'une agence de proximité (gestion du recouvrement, contrôle de la qualité des crédits distribués)





2004 / 2007 : Terres et Rivages S.A.S., (Paris)

www.terresetrivages.com

Directeur Commercial et Marketing

CA réalisé en 2006 = 5,5M €

Animation du réseau régional (Paris, Lille, Lyon et Toulouse)

Responsable de la Communication et du Marketing Direct.

Animation du réseau régional (Paris, Lille, Lyon et Toulouse) en charge des négociations en France comprenant une dizaine de collaborateurs.

Responsable de la Communication et du Marketing Direct (brochures, salons, promotions).





2002 / 2004 : BA2i Australie Pty Ltd (Volontariat International en Entreprise)

Responsable de Développement, Accompagnement d'une PMI à l'export.

Dans le cadre d'un Volontariat International en Entreprise pour la société BA2i j'ai pris la direction commerciale de la filiale australienne de cette société industrielle française .



Réalisations de cette mission de 24 mois:



Développement du CA généré par cette filiale de 1.3M$ à 2.2M$.

Mise en place d'un réseau local de représentants, revendeurs, installateurs



Gestion d'équipes techniques et commerciales

Prospection, négociation, suivi et gestion de contrats

Fidélisation de la clientèle existente







2000 / 2001 : JENY’s ANIMATION, (Le Raincy) Contrat de qualification (Mastère MMSO)

www.jenysanimation.fr

Responsable Commercial.

Co-créateur d’une micro-entreprise d’animation événementielle.

Développement des activités marketing Recherche, Stratégie, Action.

Elaboration d’une gamme de produits.

Responsable commercialisation et distribution.

Suivi et analyse des ventes.





1999 / 2000 : ADETEM Formation, (Paris)

Assistant Marketing Chef de Produit.

Responsable de l’organisation et de la mise en place des sessions de formation pour des cadres en entreprise dans divers domaines marketing et commerciaux (management d’une force de vente, motivation d’équipe, CRM, intelligence économique, stratégie marketing, analyse d’études, …).

Définition des programmes et recrutement formateurs/intervenants.

Gestion du portefeuille offres inter/intra.

Développement ligne de produits structurée.

Analyse de résultats quanti/quali.



Formation



2001 : ESIG Diplômé du Mastère de M



Mes compétences :

Commercial

Communication

Développement commercial

Directeur commercial

Experience internationale

Management

Management experience

Marketing

Responsable centre de profit

Salesforce

Vente