Alexandre GEX

Chef de projet AlphaVote chez KERCIA Solutions, je m'attache à rendre cette solution de vote par internet aussi souple et simple d'utilisation que possible.



-- > Un développement maîtrisé



AlphaVote est le produit d'un développement d'une durée de plus de 600 jours.

J'ai suivi le projet dans sa globalité depuis les spécifications jusqu'à la version finale, et j'ai pu compter pour cela sur le soutien régulier d'élèves ingénieurs.

Ils ont pu mettre en place des modules spécifiques, tels que la gestion de courriers à destination des votants par exemple.

Par ailleurs, AlphaVote se déploie dans les dispositifs les plus récents, et c'est dans

ce sens qu'une version iphone de l'application est née.



-- > Des technologies abouties



Alphavote a été conçue afin de respecter toutes les contraintes liées aux systèmes de vote par internet. Pour cela, des solutions techniques inédites ont été mises en place.

Des exemples concrets :

- La possibilité d'intégrer des votes physiques ou par correspondance ;

- Des bulletins de vote qui sont cryptés à l'aide de plusieurs clés de cryptage, puis mélangés dans l'urne ;

- La présence de codes de scellement (incluant toutes les données sensibles des élections) qui sont générés puis vérifiés régulièrement, garantissant ainsi l'intégrité des données.



Toujours dans la volonté d'offrir le système de vote par internet le plus abouti, un partenariat a également été mis en place avec l'ENSIMAG, afin d'étudier les meilleures solutions possibles.



-- > Un système entièrement adaptable



AlphaVote est architecturée sous forme de modules, activables ou non selon les besoins de votre élection. L'envoi de courriers, la gestion des votes physiques et par correspondance, le niveau de sécurité de votre élection ou encore le système

automatique de contrôle sont autant d'exemples d'éléments entièrement paramétrables.

De cette façon, vous disposez toujours de ce dont vous avez réellement besoin.

Vous pouvez également personnaliser AlphaVote en intégrant simplement votre propre charte graphique.



Mes compétences :

Correspondance

Elections professionnelles

Electronique

Informatique

Internet

Physique

Saas