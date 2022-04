Alexandre GLIBERT

Bonjours voici maintenant 1 ans que j'ai créé mon activité dans la région ou je me situe j'ai réaliser quelque chantier j'ai bcp casser les prix sur le marcher de construction mes a se jours je marche pas comme je le souhaite malgré avoir fait une étude de marché flayer et carte de visite je me suis donc rapproché au niveaux des architecte se qui ne donne rien la plus pare on leur concurrent les assurance aussi donc au jour de aujourd’hui si vous lisser se message je suis prés a me déplacer dans votre région n’importe ou en France pour faire de la sous-traitance et travailler ensemble pour développer le marché j'ai 24 ans 3 enfant je peux pas me permettre de baisser les bras j'ais investie tout mes économie alors s.v.p aidai moi et restons soudé je suis prés a prendre tous conseille et être mie sous les aile de personne qui on une expérience significatif voir bcp plus que moi merci de votre attention cordialement Alexandre ( si vous voulait me joindre voici mon adresse mail) a.glibert@laposte.net