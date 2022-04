Alexandre GODART

Dans la grande distribution spécialisée depuis 6ans, je m'occupe d'un rayon au chiffres d'affaires annuel de 2 millions d'euros et composé d'une équipe de 2 conseillers de vente que j'anime au quotidien.

Ma mission étant de réaliser mes objectifs et de tenir au lieu le compte d'exploitation du rayon.

De nature sociable, dynamique et aimant le challenge, je serais dans quelques mois a la tête d'une équipe de 6 personnes et réalisant 5 a 6 millions de chiffres d'affaire annuel.



Mes compétences :

Management

Commerce

Achat

Gestion

Negociation