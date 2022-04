Alexandre GOETZ

Etudiant en école de commerce à Skema Business School, je poursuis actuellement mon cursus par une année de césure en entreprise. Cette année se déroule entre ma 1ière et 2ième année de Master en Management.

Actuellement assistant en contrôle de gestion au sein de l'entreprise EUROVIA, filiale de VINCI, je recherche un deuxième stage de 6 mois pouvant débuter à partir de décembre 2015.



Je suis un étudiant rigoureux et persévérant, je fais preuve quotidiennement d'esprit d'initiative, de flexibilité et de curiosité que ça soit dans mon travail ou dans ma vie privée.



Mes compétences :

Adobe Photoshop CS5

Microsoft Office

SAP

Contrôle de gestion