Alexandre GORET

Depuis 05/2010 Ventila Bloc - Villetaneuse

Directeur d'usine

• Gestion d'une équipe de 35 personnes

• Mise en place des programmes de fabrication

• Suivi du chiffre d'affaire, optimisation de la production

• Etc.





12/2007 - 05/2010 Audioptic – Clamart (92)

Responsable de Production

• Gestion d’une équipe de 40 personnes dans le cadre de montage de lunettes

• Maintien des cadences et de la qualité (3600 montages/ jour)

• Recrutement des nouveaux collaborateurs

• Suivi du flux atelier (flux tiré)

• Suivi des commandes verriers





10/2005 - 12/2007 Composite Industrie - Bondoufle (91)

Responsable de Production

• Gestion, définition des besoins et planification des commandes clients dans le cadre de la fabrication de conteneurs composites

• Consultation des fournisseurs

• Encadrement de l’équipe de production

• Gestion du chiffre d’affaire du secteur conteneurs



10/2004 – 05/2005 SIEMENS VDO Automotive - Rambouillet (78)

Responsable de ligne de production VSD

• Gestion d’une équipe dans le cadre de la fabrication d’autoradios et GPS

• Organisation et planification de la production



03/2003 – 09/2003 EADS SPACE Transportation - Les Mureaux (78)

Assistant Responsable d’Affaire Production

• Gestion du plan d’investissement 2003 de l’unité Composites (étude et mise en place de nouveaux moyens de fabrication pour un coût total de 150 k€)

• Réorganisation (5S) de l’atelier composites (Optimisation des flux, réorganisation des postes de travail, management d’équipe)

• Participation au lancement du progiciel SAP (développement spécifique de SAP pour l’unité composites : recette fonctionnelle, planification parallèle avec MS. Project)



03/2002 – 07/2002 CRYOSPACE – Les Mureaux (78)

Assistant responsable de production

• Etude de nouveaux procédés d’isolation des réservoirs cryogéniques du lanceur Ariane 5 (recherches des divers moyens et méthodes d’isolation, impacts sur la cadence, sur les flux et économique)



03/2001 – 07/2001 SOCIETE DE GALVANOPLASTIE INDUSTRIELLE – Plaisir (78)

Assistant ingénieur de production

• Etude des délais de traitements (nombreux problèmes de retards, identification des causes, proposition de solutions)

• Contrôle qualité de pièces aéronautiques (suites aux divers traitements électrolytiques)



Mes compétences :

Chef de rayon

Manager

Manager de rayon

Production

Responsable production

SAP

Supply Chain Management

Microsoft Word

Microsoft Project

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Global Positioning System

Lean IT

Qualité

Amélioration continue

Gestion de projet

Management