Alexandre GRANVAUD

Après une formation en Informatique (Maitrise Informatique Université de Limoges) et en Micro-électronique (DESS CAMSI à l'INSA de Toulouse), je me suis orienté vers ce que j'ai toujours préféré, le développement de logiciels.



Je développe depuis plus de 10 ans le logiciel Legrand XlPro de simulation d'installations électriques pour la société MédiaProjets.



Mes compétences :

C++/C#

Développement applications Windows

C++

Framework .net

Conception base de données

Programmation orientée objet

Modélisation UML

Développeur

Windows

IHM

SQL

Qt

Mobile

Qt Meta Language