Alexandre GRECIET

Titulaire d'un diplôme de CPE LYON en Chimie et Génie des Procédés, mes choix se sont tournés systématiquement vers la mise en oeuvre industrielle des procédés de production chimique, que ce soit au niveau des options proposées lors de mon parcours à CPE LYON ou lors de mes stages en entreprise.

Mon expérience professionnelle s'inscrit dans cette logique et m'a permis d'acquérir des compétences techniques, ainsi que dans la gestion des projets de travaux neufs dans les industries de process auprès d'entreprises leaders sur leurs marchés.



Mes objectifs à moyen terme sont de continuer à monter en compétences sur les aspects techniques et d'acquérir une forte autonomie en gestion de projet en vue de prendre en charge de manière globale des projets d'importance.



D'un naturel dynamique et doté d'un très bon relationnel, j'ai un gout prononcé pour les postes faisant appel à des compétences variés et me permettant de développer mes capacités



Mes compétences :

aspen

ATEX

Chimie

Dimensionnement

Formation

Génie des Procédés

Gestion Projet

Ingénierie

Optimisation

Risque chimique

SAP

Travaux neufs