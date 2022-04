Aujourd'hui en CDI à KEREVAL (Thorigné-fouillard, Ille-et-Vilaine) en tant que technicien sur les tests mobiles, logiciels/sites web et systèmes embarqués.





Mes compétences :

Mécanique générale

Linux

Altium Designer

Bus can

Systèmes d'exploitation [ Windows 95/98/Me/Xp

Catia v5

Amesim

Vector

Solidworks

ISO11783

OSEK

Lin

Automobile

Test

Can