Alexandre GUELMENGER

Ayant fait mes armes chez Auchan en tant que hôte de caisse, conseiller de vente puis apprenti chef de rayon, j'ai pu découvrir les différentes strates composant les GSA.



Ces expériences m'ont permises de développer des valeurs essentielles dans ce secteur comme l'esprit d'équipe, la sincérité, l'exigence et la rigueur dans l'organisation; ainsi que des compétences de gestion et de commerce.



Fort de ces qualités, je suis rentré chez Décathlon, O'Tera du Sart puis à Compagnons des saisons où j'ai pu me perfectionné sur le management et la gestion d'un centre de profit de produits différents ainsi que sur d'autres compétences comme la négociation fournisseur, la gestion de l'offre et le marketing.



Mon changement de carrière évolue aujourd'hui dans le groupe Nestlé en tant que conseiller puis manager commercial dans les produits de restauration.





Mes compétences :

Management

Gestion de centre de profits

Organisé

Rigueur

Esprit d'équipe

Adaptabilité