Alexandre GUITARD

Je suis consultant technique en SIRH, spécialisé dans le progiciel HR Access (Suite 7, v3e, v2, SIGAGIP).



Je suis familier des systèmes suivants : Unix, AS400, GCOS 7, sous les SGBD Oracle, DB2, MySQL, avec les langages Cobol, Pacbase, PHP.



Domaines couverts : Gestion administrative, Paie (secteurs public et privé), Gestion des Temps et des Activités / Absences, Explorations (production d"états et / ou interfaces avec des partenaires tiers), Formation, reprise de données, Gestion Électronique Documentaire



Mes compétences :

Cobol

HR access

As400

Oracle

Db2

Unix

Pacbase

HRACCESS

Mysql