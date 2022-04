Alexandre HAMBURGER

Fondateur de la société de conseil Sycomor, je réalise aujourd'hui des missions d'expertise en valorisation de l'information et génie logiciel.

Ingénieur des Mines de Paris, j'ai exercé depuis 2001 des activités alliant management d'équipe, développement informatique et traitement de l'information dans de multiples domaines fonctionnels (sciences de la vie, marchés énergétiques, profiling web).

Je mets cette expérience transversale au service d'une approche du conseil couvrant l'intégralité de l'activité de développement (dans ses dimensions humaine, projet, technologique) et des outils de valorisation de l'information (gestion, intégration, structuration et analyse).



Mes compétences :

Algorithmique

Développement

Machine learning

Java

Management

Gestion de projet