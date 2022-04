Alexandre HARMANT

Fort de 14 années d'expérience dans la gestion et le développement de réseaux informatiques et de télécommunications, je présente aujourd'hui une offre complète de services sur mesure et optimisés en matière d'infogérance et de développement web à destination des TPE et PME leur permettant de bénéficier de solutions alliant sécurité, ergonomie et maîtrise totale des coûts.



Expert dans les domaines de l'externalisation de la gestion de parcs informatiques, de téléphonie fixe et mobile, infogérance et cloud computing, de développement de sites internet institutionnels et d'e-commerce, d'optimisation du référencement naturel (SEO) dans les moteurs de recherche et les réseaux sociaux et d'e-réputation.



Mes compétences :

Web 2.0

Infogérance

CMS

SAAS

Cloud computing

Internet

Réduction des coûts

SEO

Adwords