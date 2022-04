Madame, Monsieur,



Je pense que la réussite d’une entreprise provient de sa faculté à innover et à s’améliorer constamment en vue d’une satisfaction client toujours croissante. C’est ce que j’aime dans l’amélioration continue. Revoir et corriger les process, mettre en place des outils d’amélioration, finalement penser et agir en interne pour influer sur chacun des maillons de la chaine, de l’opérateur au client.



Les responsabilités qui me sont confiées depuis deux ans au sein de grands groupes industriels tels que Nexter, Monin, Nexans et Smurfit Kappa, m’ont permis de mettre en pratique les compétences issues de ma formation et de développer une réelle polyvalence grâce à des missions réalisées dans les services Qualité, Production, Expéditions et Sécurité. Cette polyvalence est un atout en amélioration continue et m’a servi pour adapter les méthodes de travail et combiner les bonnes pratiques pour plus d’efficacité.



Durant ces expériences professionnelles, j'ai pu démontrer mes aptitudes à dynamiser des équipes et à apporter des solutions performantes tout en faisant preuve de créativité, d'autonomie et d'implication.



C’est aujourd’hui la démarche que j’aimerais développer au sein de votre entreprise. Désireux de rejoindre une entreprise innovante, évoluant au sein d’un secteur en pleine expansion, je saurai vous apporter l'expertise nécessaire à la réalisation de ma mission.



Je me tiens par conséquent à votre entière disposition pour vous rencontrer au cours d'un entretien selon vos disponibilités.



Vous pouvez me contacter sur mon adresse mail : alexandre.harzali@gmail.com



Merci et bonne visite.



Mes compétences :

Qualité

Métrologie

Production

AMDEC

Ergonomie

Bureautique

5S

Norme HSE