J’ai des compétences en ichtyologie et plus précisément sur l’étude des poissons migrateurs

amphihalins ( suivi de leur reproduction et des déplacements saisonniers, suivi du stock des populations

grâce aux stations vidéos…). Je souhaite continuer d’étudier ces espèces qui possèdent à la fois un rôle

de bio-indicateur des cours d’eau et un fort intérêt patrimonial.