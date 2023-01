Alexandre LELIEVRE

Je m'exerce depuis 15 ans à fidéliser ma clientèle vers les produits frais.

Passionné par la couleur et la fraîcheur, je me suis naturellement orienté vers les fruits et légumes.

Je m'occupe de la formation complète des employer qui sont amenés à travailler dans le rayon, j'aime transmettre mon savoir faire!!

Je suis toujours à l'écoute du marché, j'étudie et observe l'évolution de la concurrence de façon à optimiser et dynamiser le rayon.

Depuis 5 ans la BIO c'est présenté à moi comme une suite "naturel".

La bio est un mode de vie indispensable pour la pérennité de notre avenir qu'en pensez vous ?







Mes compétences :

Microsoft Word

Microsoft Excel

Organisation professionnelle