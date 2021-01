Chef de projets senior au sein du Centre d’Excellence dédié à la Transformation Digitale - Industrialisation&Innovation de Toulouse, j'ai la chance de pouvoir apporter toute mon expertise et mon savoir-faire en gestion du delivery à des projets innovants et ambitieux.



Mes compétences :

Chef de projet

Gestion de projet

JAVA

Management

Microsoft Sharepoint

Microsoft SQL Server

Microsoft Visual Studio

ASP.NET MVC

JQuery

Architecture logicielle

ASP.NET

Team Foundation Server

C#