Alexandre STIASSNIE

J'affine quotidiennement mon parcours professionnel pour m'épanouir dans mon travail, développer mes compétences, évoluer vers les autres et allier mes passions et ma détermination à mon activité.

Un chiffre d'affaires de 840 000 euros ( en 2019 ) liée à mon activité en augmentation de 12 % par rapport à 2018.



MES COMPETENCES



· Domaine Commercial

Représenter et promouvoir une gamme de produits et services

Créer et développer un portefeuille.

Prospecter, démarcher, négocier, développer, accompagner et suivre les partenariats.



Compétences en management :

Animer, motivé et fixer des objectifs

.

Mettre en place des opérations de promotion et Relation Public : salons professionnels et grand public, workshop, soirées événements, conférences

Animer des réseaux de partenaires commerciaux

Créer des supports de communication : plaquettes, newsletters thématiques, chèques cadeaux



· Organisation

Organiser son agenda selon des objectifs

Gérer un budget

Mettre à jour des tableaux de bord dactivité

Travailler en démarche qualité



Depuis Mars 2016

Plusieurs missions en Chine pour achat et sourcing ( Marché du gift)

Salon de Hong Kong en 2016

Salon de Canton en 2017