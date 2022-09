Alexandre VESCERA

Avec l'explosion de l'intégration des technologies d'Intelligence Artificielle et en parallèle la continuité des recherches opérées dans le domaine, le secteur de l'IA et ses applications (concrètes ou à venir) correspondent en tout points aux sujets auxquels je porte un grand intérêt.



J'imagine la société de demain évoluer vers un travail conjoint et partagé entre humains et processus intelligents, sans parler pour autant dès maintenant de bouleversement social (qui reste toutefois un sujet sur lequel il faudra se pencher).



L'engouement important pour les assistants virtuels (chatbot) a souvent mis de côté une étude réelle du besoin et incorrectement orienté le choix de la solution à déployer. En somme, ce n'est pas parce que les technologies d'IA se développent énormément qu'il faut à tout prix s'en doter. Il faut avant tout réfléchir au domaine d'implémentation dans lequel on souhaitera la déployer et définir précisément le service que l'on voudra proposer.



Le traitement de la voix se déploie de façon tout aussi spectaculaire et on peut parler de cercle vertueux du fait du nombre de données exponentielles qui viennent enrichir et améliorer l'apprentissage machine qui est connecté derrière (exemple avec les google home ou Alexa).



Enfin le machine learning qui représente une part très importante de l' "intelligence" des outils déployés en leur permettant d'apprendre et de s'améliorer par rapport au service qu'ils sont sensés rendre.



Ces domaines n'en sont qu'au début de leur essor (même s'il existent déjà depuis plusieurs années) et il y a encore énormément de choses à réaliser dans ces domaines. L'intérêt que je porte au sujet n'est donc pas prêt de se tarir.



Mes compétences :

Project Management Office

Microsoft .NET

Intelligence artificielle

Innovation

Scrum master