Alexis ALEXIS FRATARD

Grâce à une formation variée comprenant un cursus en Ecole hôtelière ainsi qu'en Ecole de Commerce Française (Sup de Co) et international (Taylor's, Kuala Lumpur), jai développé des expériences internationales dorganisation dans les métiers de bouche qui mont permis dacquérir une polyvalence ainsi que de solides compétences en management et optimisation des process de production et de vente. Mes emplois et formations professionnalisantes en Malaisie, France, Irlande, République Tchèque, Etats-Unis, Australie et Taiwan m'ont fait progresser et accéder à de nouvelles compétences.



A la suite de mes études en MBA Destinations Touristiques au sein du Groupe ESC Sup de Co de La Rochelle, j'ai travaillé dans une agence réceptive Taiwanaise.

J'ai par la suite décidé de créer mon entreprise, une Pâtisserie & Chocolaterie Française basée à Taiwan. J'ai pu maîtriser et exceller dans l'analyse des marchés, la négociation ainsi que la mise en place d'un plan marketing adapté au pays et à la culture. Ces efforts ont permis une reconnaissance au niveau local et national ainsi qu'un doublement du CA/année.



Ma dernière expérience de Responsable de restructuration dune entreprise française en difficulté ma permis de confirmer des aptitudes à optimiser des performances financières, commerciales et mettre en place une organisation adaptée et pérenne.