Alexis AUDIC

Ayant passé plus de 5 ans dans le domaine de la sécurité privée puis incendie au sein du secteur industriel puis tertiaire, je souhaiterai acquérir de nouvelles compétences en travaillant au sein de divers services, en collaboration avec des équipes.



Au jour d'aujourd'hui je suis spécialisé dans la formation incendie et évacuation (cours théorique avec support ainsi qu'initiation au matériel de lutte contre l'incendie) au sein de divers ERP et ERT puis de la formation transport de matières dangereuses (ADR) au sein des AFTIM du grand ouest !



De plus, j'occupe un poste de technicien qualifié en sécurité incendie : vérification des organes techniques de sécurité incendie (extincteurs, éclairage de sécurité, robinet incendie armé, désenfumage etc..) ainsi que de la pose de matériel et du dépannage !



Je suis intéressé par de nombreux domaines d’activités et aimerai pouvoir mettre à profit mes connaissances au sein d'une société spécialisée dans le nucléaire, l'aéronautique, la construction navale, raffinerie etc..



N'hésitez pas à me contacter !



Au plaisir de vous lire.



Mes compétences :

Jeune diplomée expérimentée

SSIAP 1

SSIAP 2

SST

CEFRI

HOBOV

CAD

FPRSM

CACES Nacelle

AVAE

PSC1

Management

Sécurité au travail

Informatique

Formateur