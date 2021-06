Alexis COURTIAL

Bonjour,



Fort d'une formation scientifique complétée par une spécialisation en commerce, j'ai développé une double expertise en m'orientant vers la vente et le marketing dans le marché de la santé . Et je me rends compte chaque jour que j'ai fait le bon choix !



Mon dernier poste en tant que chef de produit international et mon MBA à HKUST Business School m'ont apporté l'expérience et les compétences nécessaires pour gérer des équipes et des réseaux commerciaux dans un contexte multiculturel... et ont confirmé mon désir de progresser dans ce domaine .



N'hésitez à me contacter , afin que nous puissions échanger.



A bientôt !



Mes compétences :

Microsoft office

CRM

Prospection

Diagnostic in vitro

Neurosciences

Marketing

Communication

Support Technique

Afrique

Biologie

Vente