Ingénieur économiste de la construction

- Réalisation de diagnostics avant travaux, préconisations et estimations des travaux

- Rédaction des Cahiers des Clauses Techniques Particulières Tous Corps dEtat (CCTP TCE)

- Analyse et jugement des offres, rédaction des rapports danalyse des offres

- Pour des opérations de logements, et de bâtiments tertiaires, en neuf comme en réhabilitation