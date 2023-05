Alexis GICQUEL

Titulaire de trois diplômes universitaires en environnement, écotourisme et management des destinations touristiques.



2 ans d'expérience en tant que chargé d'études en cabinet de conseil tourisme, j'ai également suivi une formation professionnelle dans la conduite de projets développement durable.



Mes compétences spécifiques :

- étude de gisements biodéchets

- observation touristique (méthodologie, encodage et traitement statistique, rapports statistiques)

- analyse marketing (benchmarking, positionnement, stratégies d'amélioration)

- développement territorial (diagnostic, stratégie, fiches actions)

- animation territoriale randonnée (repérage terrain, budgétisation, animation)

- thématiques principales : sports et loisirs de pleine nature (dont randonnée), ornithologie, agritourisme, aménagements



Mes compétences :

Développement rural

Écotourisme

Stratégie

Tourisme

Tourisme durable