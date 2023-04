Alexis LEGRIS

Actuellement conseiller clientèle, je souhaite donner un nouvel essor à ma carrière professionnelle et évoluer sur un poste similaire sur des problématiques plus complexes ou passer sur le terrain.



Dynamique, motivé, enthousiaste et disposant d'une grande aisance de communication, j'aime la diversité des tâches, le travail en équipe, tout en étant autonome,disponible et organisé.Je sais prendre des initiatives pour atteindre les objectifs fixés.







Mes compétences :

Clôture

Conseil

CONSEIL CLIENT

Dossier de financement

Ecoute

Méthodique

Microsoft Pack Office

Montage

Organisé

Sens de l'écoute

Suivi de dossier