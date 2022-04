Ali Gilden MBOUNGOU

Bonjour,



Après avoir acquis une solide formation – en Econommie et Management de l'information et de la connaissance, j'ai choisi de suivre le Master II SIRIS: Système d'Information et Management du Risque à l'IAE de Nice, afin de me spécialisé davantage en Gestion de projet des SI.



Récemment diplômée avec mention, je suis actuellement à la recherche d'un poste en Assistance à Maitrise d'ouvrage (AMOA)/Consultant junior SI en France ou à l'étranger.



Je suis une personne organisée, rigoureuse, curieuse et réactive. Mon expérience du terrain m'a permis de développer un fort relationnel ainsi qu'un fort sens de la négociation.



Je me tiens à votre disposition pour toute information complémentaire.



Cordialement,

Ali MBOUNGOU



Mes compétences :

Audit

COMMERCE

Commerciale

Communication

Management

Management de projet

Marketing

Marketing management

NTIC

Risk management

Système d'Information

Vente

Gestion du risque

Gestion de projet

SAP RH

SAP HR

Microsoft SharePoint

Microsoft Office

Microsoft Access

Citrix Winframe