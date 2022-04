Mon expérience significative en comptabilité, associée à ma capacité à mettre en œuvre une organisation de travail de manière appropriée dans un contexte défini, me permet, dans le cadre de mes fonctions , de contribuer au développement de mon service.



Ce développement s'effectue dans l'optique d'une communication de qualité tant au niveau interne qu’externe, de la cohésion de l'équipe et de l’épanouissement de chaque collaboratrice et collaborateur dans le respect des procédures, des normes et des valeurs du groupe.



J’ai porté des projets d’optimisation de processus et de refontes de procédures - notamment l'automatisation de traitements comptables - afin de dégager des gains de productivité en terme d’ETP et ainsi réallouer les ressources tout en gagnant en efficacité et en efficience.



Je mène ces projets tout en mettant à profit mes compétences managériales et ma culture interpersonnelle.



Ceci dans le but de remporter l’adhésion de tous et de créer une synergie afin que l’ensemble de l’équipe puisse se sentir investi dans nos nouveaux enjeux.