Organisation

refonte des systèmes d'information

Pilotage des projets

Conduite du changement

Optimisation et gestion budgétaire.

Encadrement d'équipes techniques et fonctionnelles, internes et externes.

Formation des utilisateurs.

Reporting. Audit. Négociation.

Normalisation. Planification. Coordination

Mise en place et suivi des applicatifs métiers.



Ce sont là, à minima, toutes les compétences nécessaires à la bonne conduite d'un projet.



Aussi, après deux décades passées dans la gestion de projet, à comprendre les impératifs métiers des uns et des autres, je peux mettre mes compétences à votre service, et vous accompagner tout au long de votre démarche projet.



Mes compétences :

Coordination

Organisation

Gestion de projet

Planification

Conduite du changement

Audit

Management

Reporting

Négociation