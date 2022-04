Domaines d’interventions

- Conception et réalisation d’applications Sharepoint, Web et Windows.

- Mise en place de solutions bases de données SQL Server.

- Business Intelligence (ETL, décisionnel, Rapports).

- Formateur certifié Microsoft MCP, MCAD, MCT.

- Intervention en régie pour des grands comptes.



Compétences techniques

- Langages C#, VB .Net, Ajax, Visual C++, Fortran, Pascal, Lisp…

- Traitement des données SQL Server 2000/2005, Access, Oracle 10g Business intelligence : SSIS – SSAS - SSRS

- Web Sharepoint 2007, ASP.Net, Ajax, Php, JavaScript, VBScript

- Techniques de programmation XML, XSL, CAML, WMI, ADO.Net, COM, DCOM, .Net Remoting, XMLA, DMX, MDX, WCF, WPF.



Mes compétences :

Business intelligence

SSRS

Sharepoint

Visual Basic

ASP.Net

SSIS

SQL Server

C#

.Net

SSAS