Ali MENNAÏ

Bonjour chers visiteurs



Ma passion c'est de former, d'accompagner un cursus de développement des compétences!

Si comme moi vous êtes sincèrement passionné par l'humain en général et volontaire pour faire grandir vos équipes alors il serait génial de pouvoir échanger ensemble !



Je suis formateur intervenant en entreprises et mon épouse est formatrice en école de commerce

( la famille baigne dedans )



Quinquagénaire,mon long parcours professionnel m'a enrichi d'univers divers ( grande distribution/ industriel / activité en B to B et B to C) et de fonctions diverses ( directeur magasin, commercial, chef de vente, responsable de formation, directeur des ventes, formateur, consultant..)

J'ai accumulé 9 années d'expérience en cabinets de formation à l' AFPA et des écoles de formation interne chez l'industriel.

Je suis résolu sur mes choix de n'intervenir que sur mes domaines d'expertise: vente et management

Je forme en salle et accompagne au poste de travail pour parfaire l’appropriation et la mise en pratique des méthodes.











Mes compétences :

Vente

Grande distribution

Management commercial

Formation professionnelle

B2B2C