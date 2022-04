Ali MEZERAI

COMPETENCES



MANAGER : Sachant définir un projet s'inscrivant dans la politique, fixer des objectifs clairs, responsabiliser les acteurs, diagnostiquer et contrôler.



GESTIONNAIRE D'EXPLOITATION : S'assurant de la rentabilité globale et de son développement.



ANIMATEUR : Capable d'expliquer les politiques et les objectifs, d'induire, de persuader, de négocier et de créer l'adhésion.



DEVELOPPEUR DES RESSOURCES HUMAINES : Sachant apprécier et former pour faire évoluer ses collaborateurs, adapter les effectifs et les compétences.



PATRON DES VENTES : Sachant réaliser ses objectifs de vente et fidéliser ses clients.







Mes compétences :

COMMERCE

COMMERCE VENTE DISTRIBUTION

Distribution

Distribution Management

Hi tech

Management

Téléphonie

Vente